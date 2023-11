Liberamenti, il festival sulle donne con diversi linguaggi dell’arte

Prende il via a Palazzo Bonaguro, a Bassano del Grappa, con un weekend già ricchissimo di eventi, Liberamenti, il festiv al biennale di sensibilizzazione di Women For Freedom che vuole far riflettere sulla Donna nel Contemporaneo e su argomenti sociali e umanitari attraverso i diversi linguaggi dell’arte, con focus, per questa edizione, sul tema dell’“Equilibrio”.

Programma

Si comincia venerdì 17 novembre alle 18:30, dopo il taglio del nastro previsto per le ore 18, con la giornalista, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana Asmae Dachan: insieme a lei, partendo dalla presentazione del suo ultimo libro "Cicatrice su tela”, moderata dalla giornalista Elena Ferrarese, si parlerà di equilibri possibili in un momento storico che ci destabilizza.

La serata poi continua con una dedica speciale ad Adriano Olivetti, un uomo che ha visto il futuro prima di altri, anche in tema di diritti: alle 20.45 nella conferenza “La forza dell'equilibrio: bellezza e uguaglianza nel modello di impresa di Adriano Olivetti” a cura dell’Associazione Elle22, si parlerà del modello di impresa olivettiano, tra equilibrio e parità di rappresentanza, ruoli e condizioni di lavoro; alle 21:45 si terrà lo spettacolo teatrale “LEI, Adriano OLIVETTI” di Li Teatro, una prima opera interamente ideata, costruita e realizzata dalle due artiste Giulia Cammarota e Gloria Cuminetti che hanno un doppio sguardo sul mondo, uno basso, per discendere nel profondo significato delle cose, ed uno alto, per risalire e planare sul reale trasformandolo con azioni artistiche.

Sabato 18 novembre la serata comincia alle 19.15 con la tavola rotonda “L'equilibrio nel mondo del vino: il punto di vista delle donne nel settore vitivinicolo ed enoturistico”, accompagnata da una degustazione. Seguirà alle 21 il concerto dei Sinconauti (Camilla Ferrari, voce, Giacomo Maria Naccari, chitarra), “Storie di musica Italiana”, che raccontano con ironia ed emozione, partendo da Giorgio Gaber (di cui ricorre quest’anno il ventesimo anniversario della morte), come la musica abbia disegnato i contorni e segnato il cuore di una società in continua ricerca del proprio equilibrio.

Domenica 19 novembre, la giornata inizierà alle 10.30 con le iniziative per far sperimentare l’equilibrio ai bambini: Letture ad alta voce e laboratorio creativo “EquiLibrismi. I colori delle emozioni de I Tre…Coccodrilli”. Un laboratorio creativo per tutti è invece quello previsto al pomeriggio, alle 15.30, “Realizziamo le Libere Borsine”, a cura della Sartoria di Women For Freedom. A seguire, la conferenza "Work-life balance: buone pratiche di equilibrio nella comunità” alle 17 con la psicoterapeuta Antonella Buranello e la coach Eva Martini.

Il weekend si chiuderà in bellezza con la sfilata “La moda equilibrata” delle 18:30 che vedrà protagonisti gli abiti equosolidali di Unicomondo e le creazioni cucite a mano della Sartoria di Women For Freedom.

Per tutta la durata di Liberamenti, durante i giorni e gli orari d’apertura, saranno sempre accessibili le MOSTRE:

“B.Bhutto 1953 - B.Bhutto 2007, installazione di Joseph Rossi a cura di Monica Pirani; “Donne di terre estreme” fotografica di Caterina Borgato; “In Equilibrio”, mostra fotografica di Claudia Anedda; “Equilibri illustrati” con esposizioni di Daniela Drumea, Cecilia Castelli, Mattia Riami; “Illustramenti” in collaborazione con Illustri Festival e Scrib Fest, espongono Anna Zaccaria, Claudia Zonta, Ilenia Bertoncello, Silvia Mori, Silvia Reginato; “Instabili equilibri”, mostra fotografica di Raffaella Bordini; Installazione del Liceo Artistico G. De Fabris di Nove; “neON-neOFF”, installazione di Joseph Rossi a cura di Monica Pirani; “Second Skin” mostra d’arte di Monica Campanaro; “Sguardi non sguardi” mostra d’arte di Roberta Gastaldello.

Altri spazi che resteranno aperti di Palazzo Bonaguro: la stanza dei giochi di Città del Sole; la boutique solidale di Women For Freedom; la sala proiezione video e docufilm.

LIBERAMENTI

DAL 17 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2023

Palazzo Bonaguro - Bassano del Grappa (VI)

Aperto al pubblico venerdì e sabato dalle 14 alle 23, domenica dalle 10 falle 20:30.

GLI EVENTI SONO GRATUITI, SU PRENOTAZIONE

Per informazioni: womenforfreedom.org/festival- liberamenti