Libera Menti: 10 giorni di arte, cinema, danza, letteratura, teatro

L'associazione Onlus Women For Freedom, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, è lieta di presentare la prima edizione del Festival Libera Menti ideato con l’intento di celebrare il femminile nella società contemporanea, parlando non solo di violenza ma anche di prevenzione, non solo di stereotipi di genere ma anche di empowerment femminile, rivolgendosi alle donne ma anche agli uomini, per raggiungere un pubblico quanto più vasto ed eterogeneo. Il festival vuole essere un invito a fermarsi a riflettere e concedersi del tempo per prendersi cura di sé.

Numerosi eventi animeranno per 10 giorni Bassano del Grappa, Marostica, Nove, San Giorgio in Bosco; il polo principale al centro delle iniziative sarà Palazzo Bonaguro a Bassano del Grappa dove si alterneranno artisti, scrittori, musicisti, esperti per raccontare le donne e le loro storie. La maratona di eventi si aprirà venerdì 19 novembre per concludersi domenica 28 novembre coinvolgendo le scuole, le istituzioni, gli operatori del settore e la società civile.

Women For Freedom è un’organizzazione umanitaria indipendente, nata per garantire la libertà delle donne in Italia e nel mondo. È stata fondata nel 2014 a Bassano del Grappa su iniziativa di un piccolo gruppo di amici convinti che la libertà delle donne sia un requisito fondamentale per un mondo migliore. In 7 anni l’associazione ha promosso progetti in 7 paesi nel mondo: Italia, India, Camerun, Nepal, Romania, Bolivia e Togo, sostenendo oltre 7.500 donne e le loro famiglie. Oggi conta oggi sulla collaborazione di un centinaio di volontari. Attraverso programmi di micro-credito e auto-generazione di reddito, l’associazione non crea dipendenza da aiuto ma intende offrire opportunità di sviluppo sostenibile; finanzia inoltre progetti volti alla scolarizzazione di bambine e ragazze, all'accoglienza di vittime di violenza domestica, di prostituzione e traffico umano e programmi di educazione all'igiene e al rispetto del proprio corpo.

Il festival Libera Menti è stato organizzato con il patrocinio dei comuni di Bassano del Grappa, Marostica, Nove e San Giorgio in Bosco, e grazie al prezioso supporto di numerose realtà che hanno collaborato per renderlo unico e speciale: Unicomondo, Lago Film Fest, Sweet World, Stl Desing e Tecnologia, Confcommercio, Commercialcarta, Scuola di Danza San Bassiano, Bassano Swing Out, Trinity Rainbow Choir, Teatro Bresci, Lab. Teatro Rabbit Hole, Pungilaluna, Costenaro Assicurazioni, Raffaella Bordini Fotografa, Liceo Artistico G. De Fabris, BBDB Studio.