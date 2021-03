Lezione on line per una pizza perfetta con Dino Forlin

Preparare la pizza a casa con i consigli in diretta di un grande pizzaiolo? Da oggi è possibile grazie all’iniziativa di Dino Forlin, pizzaiolo vicentino conosciuto a livello internazionale per le sue sperimentazioni culinarie. L’occasione sarà il primo Unconventional Pizza Party online, una festa alla quale sarà possibile partecipare su invito lunedì 22 marzo alle 20.00 e dove Forlin spiegherà i segreti della preparazione di una pizza “fit friendly” con un impasto a basso contenuto di carboidrati e ingredienti selezionati da esperti di healthy food.

In questi mesi Forlin ha infatti collaudato un impasto con apporto di carboidrati tra i più bassi esistenti, parliamo di valori pari a 4.8 carboidrati e 3.9 grassi per 100 grammi. Perfetto per la preparazione di una pizza leggera, al contempo gustosa e sana. Ideale, non solo per chi fa sport e vuole controllare la propria forma fisica, ma anche per chi pone un occhio di riguardo alla salute e non vuole rinunciare al gusto del piatto italiano più conosciuto nel mondo.

L’Unconventional Pizza Party online sarà l’occasione, durante questo lockdown, di passare una serata in compagnia e in totale sicurezza da casa propria. Un evento che permetterà ai partecipanti di sperimentarsi in cucina e di avere i consigli culinari del pizzaiolo come se si fosse accanto al forno della propria pizzeria. Per partecipare è sufficiente iscriversi gratuitamente a questo link lunedì 22 marzo alle 20.00. Per gustare appieno i segreti della preparazione che Forlin proporrà è possibile ordinare a domicilio l’impasto EasyCarb™ accedendo al sito della Pizzeria Forlin o direttamente tramite questo link.

“Le limitazioni imposte per la prevenzione sanitaria impediscono a molti italiani di poter godere di una serata in pizzeria, - spiega Dino Forlin – per questo abbiamo deciso di proporre un’iniziativa innovativa, un modo per passare una serata culinaria divertendosi in totale sicurezza. Inoltre, grazie alle sperimentazioni effettuate sugli impasti, possiamo proporre una pizza a bassissimo apporto di carboidrati e con ingredienti selezionati per essere gustosi, ma che al contempo vadano incontro alle esigenze di chi tiene alla linea. Particolare non da poco in un periodo di chiusure di palestre, piscine e impianti sportivi.”