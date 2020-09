Bassano: letture in Torre Civica

Un evento dedicato alle famiglie da trascorrere in torre civica! Con i bravi lettori della Biblioteca civica di Bassano i bambini potranno esplorare mondi lontani... comodamente seduti sul tetto della città, ovvero la terrazza panoramica della torre! Nel frattempo i genitori potranno visitare, accompagnati da una guida, la mostra "Trame di storia. Abiti e mode nel Medioevo a Bassano del Grappa" allestita negli spazi della torre.



> Costo di 3€ (2€ ridotto) per gli adulti accompagnatori

> Gratuito per i bambini

> Adatto a bambini tra i 5 e i 10 anni

> Prenotazione obbligatoria allo 0424 519928 o a biblioteca@comune.bassano.vi.it