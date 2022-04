Lettere intime al pianoforte, musiche di Schumann

“Lettere intime” è il titolo dello speciale concerto pianistico con musiche di Robert Schumann (1810-1856) e Leoš Janá?ek (1854-1928) eseguite dal M° Marco Tezza, pianista, violinista e direttore d’orchestra, titolare al “Pedrollo” di Vicenza di una cattedra di Pianoforte, in programma martedì 12 aprile 2022 per “I Martedì al Conservatorio”, tradizionale rassegna musicale contraddistinta dall’alta qualità delle performance e delle proposte artistiche. L’appuntamento, alle ore 18.00 nella Sala “Marcella Pobbe” di Contra’ San Domenico, introdotto dallo scrittore, musicologo e germanista Alessandro Zignani, apre con le ultime composizioni di Schumann, il corale “Wenn mein Stündlein vorhanden ist” (Quando la mia ora è venuta), la cui armonizzazione scritta mentre si trovava ricoverato nell’istituto mentale di Endenich rappresenta presumibilmente il congedo musicale del compositore, i “Gesänge der Frühe” (Canti dell’alba) op. 133, che traducono in musica le emozioni dell’artista di fronte al sorgere del giorno, e le “Geistervariationen” (Variazioni degli spiriti) WoO 24, ultima opera in senso proprio composta prima del ricovero che si basa su un tema che sarebbe stato dettato una notte a Schumann dagli “spiriti” di Schubert e Mendelssohn. Di Janá?ek si ascolteranno la suite V Mlhách – “In the mists” VIII/22 (Nella nebbia) e la sonata 1.X.1905 (Z ulice dne 1. rijna 1905) (From the Street, 1 October 1905) JW VIII/19, alla quale il compositore associa un suo breve scritto: «Sui bianchi gradini di marmo della Besedního Domu a Brno, inondati di sangue, un semplice operaio, Franfisek Pavlikra era venuto pieno d’entusiasmo per sostenere l’istruzione superiore, e fu ucciso da rozzi assassini». Marco Tezza è contraddistinto da una ricca e multiforme personalità musicale. Forte della migliore preparazione accademica (massimo dei voti, lode e menzione d’onore in Italia, Accademia Pianistica di Imola e “Diplome Superieur d’Execution” in pianoforte all’Ecole Normale “Alfred Cortot” di Parigi) e premiato presso i più importanti concorsi pianistici, Tezza affronta un’intensa attività concertistica che lo porta a suonare in alcune delle più prestigiose sale da concerto del mondo e a collaborare con musicisti quali Ashkenazy, Ughi, Brunello, Carmignola e Hogwood, fra gli altri. Dopo aver terminato anche gli studi violinistici e di direzione d’orchestra si impegna in una nuova carriera che lo vede a capo di formazioni di assoluto rilievo spesso nel duplice ruolo di direttore e solista. Come direttore Tezza ha proposto un repertorio vastissimo, dal barocco al contemporaneo passando per la lirica, prestando particolare attenzione alla musica di Astor Piazzolla e a quella attuale.

