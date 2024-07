Leonicus: un tuffo nel medioevo con locande, cavalieri, mercati

Indirizzo non disponibile

Ispirandosi all'antica tradizione della Fiera di San Giacomo, la cui istituzione risale al 1339, Leonicus vi accompagnerà alla scoperta dell'epoca medievale e Scaligera della Città di Lonigo con rievocazioni, spettacoli, attività ludiche e didattiche. Nella 10° edizione del festival dal 19 al 21 luglio 2024 ci sarà la rievocazione storica alla corte di Guglielmo della Scala. Per tutta la durata dell'evento: Locande, Antiche arti e mercati medievali, Giochi storici per bambini e famiglie, Fattoria didattica, Animazioni e spettacoli medievali.

Ogni sera, dalle ore 18.30, sarà possibile assaporare i migliori piatti storici e della tradizione presso le tre locande presenti al parco Ippodromo.

Alla Locanda del Priore si potranno gustare grigliate di carne, pasta e risotti.

Alla Locanda del Contado saranno disponibili vini, elisir berico e frittura di pesce.

Alla Locanda del Podestà si potranno trovare birre storiche, il panino Cangrande e porchetta.

VENERDÌ 19 LUGLIO - PRIMO GIORNO - FESTA A CORTE

Alla Corte di Guglielmo della Scala", un viaggio nel tempo tra il 1350 e il 1404, con rievocazioni storiche, mercati, spettacoli, locande e taverne medievali.

Dalle ore 18:30 - Parco Ippodromo Apertura delle locande, campi militari, area antichi giochi, fattoria didattica e mercati medievali. Immergetevi nell'atmosfera del medioevo!

Ore 20:00 - Da P.zza Garibaldi Corteo storico in onore di Guglielmo della Scala. Unitevi a noi in un emozionante viaggio nel passato.

Dalle ore 21:30 - Parco Ippodromo Spettacoli a corte con sbandieratori, duelli e imbonitori per allietare la festa.

Ore 22:00 - Parco Ippodromo "Echi di Battaglia" - Spettacolo di duelli e combattimento a cura della Compagnia Burdyri dalla Repubblica Ceca. Abilissimi stuntmen vi stupiranno con le loro tecniche di combattimento medievale. Il suono delle spade riecheggerà mentre infuria la battaglia!

SABATO 20 LUGLIO - SECONDO GIORNO - STORIE DI CAVALIERI

Dalle ore 18:30 - Parco Ippodromo COMINCIAMENTO DE LA FESTA: Apertura locande, campi militari, area antichi giochi, fattoria didattica e mercati medievali.

Dalle ore 19:30 - Parco Ippodromo SPETTACOLI A CORTE: Sbandieratori, duelli e imbonitori ad allietar la festa.

Ore 20:00 - Da Parco Ippodromo a Piazza Garibaldi CORTEO STORICO IN ONORE DI GUGLIELMO DELLA SCALA.

Dalle ore 21:30 - Parco Ippodromo SPETTACOLI A CORTE: Continuazione degli spettacoli con sbandieratori, duelli e imbonitori.

Ore 22:00 - Parco Ippodromo GIOSTRA MEDIEVALE: Spettacolo equestre di cavalleria medievale a cura di Cavallo&Company. Le più importanti casate d'Europa si sfideranno in un grande torneo a cavallo, dove abili cavalieri in sella ai propri destrieri daranno prova di abilità nella suprema tenzone.

DOMENICA 21 LUGLIO - INCANTI DI FUOCO

COMINCIAMENTO DE LA FESTA: Apertura locande, campi militari, area antichi giochi, fattoria didattica e mercati medievali.

Dalle ore 19:30 - Parco Ippodromo SPETTACOLI A CORTE: Sbandieratori, duelli e imbonitori ad allietar la festa.

Ore 20:00 - Da Parco Ippodromo a Piazza Garibaldiì CORTEO STORICO IN ONORE DI GUGLIELMO DELLA SCALA.

Dalle ore 21:30 - Parco Ippodromo SPETTACOLI A CORTE: Sbandieratori, duelli e imbonitori ad allietar la festa.

Ore 22:00 - Parco Ippodromo SPETTACOLO DI FUOCO: Spettacolo di trampoli e fuoco a cura di Voci dal Medioevo di Trambaque. Eleganti coreografie su trampoli accompagnano sorprendenti giochi di fuoco. La manipolazione delle fiamme diventa danza mentre il bagliore di giochi di luce e scintille illumina la notte.

10ª EDIZIONE 2014-2024

INGRESSO LIBERO E GRATUITO