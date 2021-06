Led night show: passeggiata in notturna sui colli berici

LED NIGHT SHOW: PASSEGGIATA IN NOTTURNA



Ritrovo alle ore 20:45 davanti al Comune di Orgiano



Un percorso lungo i sentieri dei colli che, attraverso il bosco, conducono alla Valletta Paradiso e successivamente alla Grotta Azzurra. Un appuntamento atteso e suggestivo, costellato da uno spettacolo di luci, led e neon, a cura di Strie Fire Show.



Evento inserito nel calendario del Green Tour Verde in Movimento.



Dotarsi di acqua, torce e scarpe adeguate

Percorso non adatto ai passeggini



Info: 346 249 4599





Segui la rassegna estiva Echi d'Estate nella pagina Facebook di Orgiano o nel sito istituzionale. Puoi anche richiederlo mandando un messaggio al numero sopra.





https://www.facebook.com/comune.orgiano/

