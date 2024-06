ECHI D'ESTATE 2024: LED NIGHT SHOW (Passeggiata in notturna) | Sabato 15.06.2024, ritrovo alle ore 20:45 davanti al Municipio di Orgiano.

Ritorna la quarta edizione di "Echi d'Estate". L'immancabile e tradizionale appuntamento della passeggiata in notturna condurrà lungo i sentieri dei colli che, attraverso il bosco, porteranno presso la tenuta de La Pria Winery in via Fornetto. Ad attendere i partecipanti, un suggestivo spettacolo di luci led a cura di Strie Fire Show. Sarà possibile anche degustare i vini de La Pria Winery. Iniziativa inserita nel calendario di Amambiente e organizzata assieme a Pro Loco Orgiano.

Dotarsi di acqua, torce e scarpe adeguate.



Info: 346 249 4599