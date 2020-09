Le vie dei pastori: escursione a Crosara di Marostica

Escursione guidata per ripercorrere la pratica della transumanza, partendo da uno dei suoi sentieri storici a Marostica: la strada del Sejo. Questo selciato di epoca romana sarà la nostra via d'accesso all'Altopiano dei Sette Comuni, dove si snoderà il resto del percorso tra storie di pastorizia e panorami incantevoli.



QUANDO e DOVE: domenica 27 settembre 2020

Ore 8:30 | Ritrovo presso piazzale della Chiesa di San Bartolomeo a Crosara di Marostica (VI) | link Maps: https://goo.gl/maps/fNh7qkivqo2bA7uR9



DURATA: circa 4 ore, soste incluse



▶️ LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 9 km, dislivello 350 m.



💰 COSTO DELL'ESCURSIONE



€ 15,00 adulti



€ 5,00 ragazzi da 11 a 16 anni



Gratis sotto gli 11 anni



EQUIPAGGIAMENTO: dotazione personale di mascherina e gel igienizzante, scarponcini da trekking (o comunque scarpe con suola grippata), scorta personale d'acqua.



❗ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 del giorno prima via email o sms/whatsapp:



📧 chiara.guidanatura@gmail.com



☎️ 348 8630711



👣 ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA iscritt ad AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche



N.B. Tutte le escursioni verranno svolte secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.