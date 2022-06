Le trincee di "Un anno sull'altipiano", la grande guerra sullo Zebio

€ 15 - ridotto 5 euro per ragazzi di medie e superiori; gratuito bambini fino ad 11 anni.

Una giornata tra i boschi dell'Altopiano, un percorso in cui ogni angolo ha una storia da raccontare, un libro indimenticabile. Escursione guidata all'Ecomuseo della Grande Guerra di Monte Zebio, dove è in gran parte ambientato "Un anno sull'Altipiano" di Emilio Lussu.

Ripercorrendo le vicende narrate in quello che Mario Rigoni Stern ha definito "il più bello" tra i libri sulla Prima Guerra Mondiale, si visiterà uno dei luoghi più ricchi di testimonianze storiche di tutto l'Altopiano: trincee, ricoveri, caverne, crateri, baraccamenti e cimiteri che raccontano ancora oggi la violenza e la drammaticità degli scontri del 1916-17.

Il filo conduttore sarà il libro di Lussu, con i luoghi e i personaggi che lo hanno reso celebre: il generale Leone, il tenente Santini, l'amico Avellini, "zio" Francesco, la feritoia 14, la mina e le inviolabili trincee austriache.

Domenica 19 giugno 2022

Ritrovo ore 8.45. Da lì si raggiungerà con mezzi propri il punto di partenza (si percorrerà un tratto di strada sterrata abbastanza dissestata)

Luca Matteazzi Guida turistica e guida ambientale escursionistica



INFORMAZIONI: matteazziluca@gmail.com

Escursione di difficoltà media.

Dislivello in salita di circa 400 metri.

Durata: circa 7 ore, soste incluse.

Pranzo al sacco.

Equipaggiamento richiesto: scarponcini o scarpe da trekking, abbigliamento a strati comodo e adeguato alla stagione (avere comunque felpa o pile e giacca antipioggia), crema solare e cappellino, acqua per l'intera giornata.