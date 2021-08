Le stagioni nell’arte: l’estate

Il ciclo delle stagioni è un tema cardine nella storia dell'arte e della conferenza in programma giovedì 26 agosto 2021 a Villa Valmarana Bressan a Vigardolo.

Con ampio corredo di immagini, la conferenza offre un excursus tematico attraverso i secoli e gli stili, per raccontare il fascino della bella stagione, tra la frutta e i fiori dell’età moderna, o i lavori agricoli e i segni zodiacali del periodo medievale.Si scopriranno gli svaghi preferiti della borghesia otto-novecentesca guardando le tele degli impressionisti francesi e americani (meno noti ma altrettanto bravi): si passeggerà nelle campagne di Giverny, si uscirà con gli amici in barca sulla Senna o si faranno i bagni di sole nelle spiagge del Maine o di Coney Island.

Una sortita nell'arte del secondo Novecento accompagnerà nei moderni riti delle vacanze.

Conferenza a cura della prof.ssa Valentina Casarotto

A fine serata un brindisi sarà offerto da "Botega e Cusina".

Prima della conferenza, dalle ore 20:00 ci sarà la possibilità di visitare gli Spazi dei Granai al prezzo speciale di 5 euro a persona, accompagnati dal Direttore del Museo della Civiltà del Grano.



In caso di maltempo la conferenza verrà rinviata a data da destinarsi.



Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Green Pass e uso della mascherina secondo norma di legge.

Prenotazione al link: urly.it/3d_-_ oppure Elena 342 7520860

