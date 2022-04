Le sorelle Brontë: spettacolo con Anna Zago e Isabella Caserta

Isabella Caserta ad Anna Zago in un lavoro che le vedrà interpretare le tre sorelle Brontë. Le sorelle Brontë sono un trio di scrittrici e poetesse vittoriane della prima metà dell’Ottocento, famose per aver pubblicato romanzi che conobbero, o in vita o postumi, largo successo di critica, ma costrette a pubblicare con uno pseudonimo maschile. Le tre sorelle sono: Charlotte Brontë, sorella maggiore, autrice di Jane Eyre e altri romanzi; Emily Brontë, autrice di Cime tempestose; Anne Brontë, sorella minore, autrice di La signora di Wildfell Hall e Agnes Grey.

Venerdì 29 aprile e sabato 30 aprile 2022 all' AB23 di Vicenza ore 21.

????????? ????? 10 €

??? ?? ????, stagione 2021 2022, è la rassegna curata per il ?????? ?? ??????? da ?????? ??????????? e ?????? ??????> programma completo su https://www.theama.it/spazi-gestiti/ab23/

????????????

-In loco a partire da mezz’ora prima dell’inizio spettacolo.

-Prenotazione valida fino a 10 min prima dell’inizio dello spettacolo.

-I posti in sala non sono numerati.

???? ? ????????????

0444 322525

info@theama.it

392 1670914 (sab e dom di spettacolo)