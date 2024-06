Le soffia blà blà, racconti in musica e movimento

Da Lunedì 1 Luglio a Giovedì 4 Luglio dalle 16.30 alle 18.30 presso Auditorium Fonato, i bambini dai 4 ai 6 anni potranno partecipare a incontri gratuiti con le maestre Eleonora Zanrosso e Francesca Miotello, culminando in una restituzione finale ai genitori il venerdì presso il “InVilla” a Parco di Villa Fabris.



Il Progetto-Laboratorio propone il racconto di una storia guidata attraverso la danza, la musica ed il gioco per trasmettere una vera e propria forma di comunicazione che usa il movimento, l’espressione del corpo e la musica senza parole ma soltanto attraverso i gesti e le espressioni motorie ed emotive.

Con l’aiuto delle insegnanti, ed un po’ di fantasia, personaggi, ambienti, rumori, si trasformeranno in movimento e musica attraverso strumenti musicali e danze.



La partecipazione è gratuita previa iscrizione sul sito.