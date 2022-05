Le Risorgive in primavera! Escursione per famiglie, letture in natura e pranzo condiviso

Prezzo non disponibile

Che cos’è una risorgiva? Lo scopriremo percorrendo la via segnata dal fiume Tergola e, guidati da Clara del Comitato Risorgive di Bressanvido che accompagnerà, osserveremo da vicino la vegetazione e gli animali che la popolano.

A ritmare la passeggiata saranno gli albi illustrati della Libreria Lester e Bob che verranno letti ad alta voce per grandi e piccini.

DOMENICA 22/5/2022 ALLE ORE 09:00

Ritrovo alle ore 9 nel parcheggio della scuola elementare di Poianella, da dove si partirà per l’escursione.

Il ritorno al parcheggio è previsto per le 12.30 circa.

L’itinerario è un anello di 7 kilometri di facile percorribilità, adatto anche ai bambini più piccolini che necessitano di passeggino.

Dopo la passeggiata la giornata di festa continuerà anche a pranzo!

Ci si sposterà a piedi alla Pizzeria Sagittario che preparerà per noi un menù con due proposte: una di carne e una vegetariana.

Ci sarà la possibilità di consumare il pranzo in giardino, stile pic-nic (in questo caso ricordatevi di portare una coperta!) o prendendo posto ai tavoli a disposizione.

Il prezzo è di 5 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti.

Il bere e gli extra sono esclusi, ad eccezione dell’acqua che è compresa con refill illimitato!

La quota degli adulti comprende un sostegno all'attività di salvaguardia ambiente, svolto dal Comitato Risorgive.

Verrà allestito un banchetto espositivo con gli albi illustrati e ci sarà la possibilità per chi lo desidera di acquistarli.

L’iscrizione all’evento è OBBLIGATORIA!

Per info e iscrizioni:

LESTER E BOB:

info@librerialesterebob.it

049 738 2439

SAGITTARIO:

0444 660393

3392780331