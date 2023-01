Le Otto Montagne a Dueville, ospite in sala l'attrice co-protagonista

Al Cinema Teatro Busnelli di Dueville venerdì 27 gennaio alla proiezione delle ore 21 sarà OSPITE IN SALA l'attrice co-protagonista

Elisabetta Mazzullo di LE OTTO MONTAGNE.

Una storia di un’amicizia tra due bambini che diventa poi un’amicizia tra due uomini nei meravigliosi scenari delle Alpi valdaostane. Arriva al cinema il 22 dicembre distribuito da Vision Distribution “Le otto montagne”, prodotto da Wildside e diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Il film, vincitore del Premio della Giuria a Cannes, porta sul grande schermo l’omonimo romanzo di Paolo Cognetti e ha tra gli protagonisti Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi.

Le Otto Montagne: la trama del film

Pietro è un ragazzino di città che per si ritrova a passare le vacanze degli undici anni a Grana, un minuscolo villaggio sulle montagne della Val d’Aosta. I suoi genitori affittano qui una casa per l’estate che lui trascorrerà prevalentemente con la madre mentre il padre, ingegnere in una grande fabbrica, li raggiungerà nei giorni liberi. E’ qui che Pietro incontrerà per la prima volta il coetaneo Bruno. Nato e cresciuto in quel luogo immerso nella natura e abitato da un pugno di anime gli svelerà i segreti delle sue montagne. Da quell’estate i due diventeranno inseparabili. La vita proverà ad allontanarli, i loro destini scorreranno paralleli ma senza mai rincontrarsi per più di un decennio. Ormai adulti, si ritroveranno e riprenderanno il loro percorso di amicizia e di vita interrotto, per esaudire l’ultimo desiderio del padre di Pietro, con cui il figlio aveva troncato i rapporti molti anni prima e che invece aveva continuato a frequentare Bruno, con cui era riuscito a vivere ciò che a Pietro, in piena ribellione gli aveva rifiutato: il piacere e la sfida di lunghe passeggiate per conquistare vette e ghiacciai, lo stupore di un panorama mozzafiato, la semplicità di tempo condiviso, lontano dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane.

Regia di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, drammatico,

Italia/Belgio/Francia, 2022, 147 minuti

Proiezioni alle ore 15.30 e 21| Cineforum (ingresso anche con

biglietto) | Biglietti: 5€ 4€ - venerdì pomeriggio 3€ per tutti |