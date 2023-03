"Le nostre anime di notte" con Lella Costa e Elia Schilton

Un’ultima doppia data nella stagione di prosa del Teatro Comunale di Vicenza; lo spettacolo è “Le nostre anime di notte”, un toccante incontro di solitudini, per un sogno romantico senza età, portato in scena da Lella Costa e Elia Schilton, regia di Serena Sinigaglia, in programma martedì 28 e mercoledì 29 marzo alle 20.45 in Sala Maggiore.

Lo spettacolo, una produzione del Teatro Carcano Milano in collaborazione con Mismaonda, è tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf, scrittore statunitense scomparso nel 2014; l’adattamento teatrale è firmato da Emanuele Aldrovrandi.