“Le mirabolanti fortune di Arlecchino” con la compagnia La Trappola di Vicenza

Sesto e ultimo appuntamento domenica 24 ottobre, alle 16.30 al Teatro San Lazzaro, per la 22ª edizione di “TeatroSei”, rassegna organizzata dal Comune di Vicenza - Assessorato alla Partecipazione e dal Comitato provinciale di Vicenza della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita).

Sipario sullo spettacolo “Le mirabolanti fortune di Arlecchino (e peripezie dei comici dell’arte)”, con il quale La Trappola di Vicenza rende omaggio a quello straordinario mondo teatrale nato in Italia nel XVI secolo e diffuso in tutta Europa. Diretta da Pino Fucito, autore anche della drammaturgia ispirata a testi d’epoca, la commedia porta il pubblico nella quotidianità di due compagnie di comici dell’arte alle prese con la costante lotta per mettere insieme un pasto, fra ristrettezze, beghe e ripicche tra i componenti dei diversi gruppi. Ma tra un bisticcio dietro le quinte e un lazzo sulla scena, anche l’amore e la generosità trovano spazio, tanto che sarà proprio l’aiuto reciproco a dare una svolta alle loro esistenze.

La rassegna è realizzata con la collaborazione della compagnia Lo Scrigno e de La Ringhiera, e con la partecipazione delle Parrocchie di San Giuseppe e San Lazzaro, nei cui teatri gli spettacoli si alterneranno ogni domenica fino al 24 ottobre.

Ingresso unico a 7 euro. Accesso consentito dalle 15.45 con mascherina e GreenPass, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): 327 9339863 dal mercoledì precedente ogni spettacolo, dalle 14 alle 20.