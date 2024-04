'Le materie plastiche', incontro con Raimondo Riu

Raimondo Riu, Amministratore Unico di Mouldtek Srl (azienda vicentina specializzata nello stampaggio di materie plastiche) e Presidente del Rotary Club Arzignano, esplorerà il ruolo e l'evoluzione delle materie plastiche, dai primi ritrovati di Alexander Parkes nel 19° secolo fino ai moderni tecnopolimeri, evidenziando il loro vasto campo di applicazioni nel corso del tempo. Saranno presentati tre casi studio sulle diverse tecnologie di produzione di polimeri plastici, con un focus sulla loro complessità e diversificazione. Si discuterà naturalmente anche di inquinamento ambientale causato dalla dispersione delle materie plastiche e dell'importanza cruciale del riciclo, con un'attenzione speciale agli imballaggi come PET, PVC e PE. Verranno esaminate le prospettive future delle bioplastiche, ottenute da fonti naturali, come alternativa sostenibile. Infine, si sottolineerà l'importanza dell'adattabilità al riciclo e della circolarità nell'utilizzo delle materie plastiche per affrontare le sfide ambientali e promuovere un futuro più sostenibile.



Ingresso libero.