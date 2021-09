Le mafie al nord con il ministro Luciana Lamorgese

Già prima della crisi pandemica era emerso, e se ne era discusso al Festival Città Impresa già due anni fa, il tema di uno sviluppo di sistemi e organizzazioni mafiose ormai strutturalmente presenti nel tessuto economico del Nord del Paese. La pandemia ora, rendendo più vulnerabili alcune aziende e alcuni settori, rischia di accelerare la crescita di questo fenomeno, così come i fondi del PNNR rischiano di diventare occasione per le organizzazioni criminali per un loro rafforzamento. Come affrontano le istituzioni questo problema e come e cosa possono fare gli imprenditori e le loro organizzazioni di rappresentanza per fermare questi fenomeni?

LE MAFIE AL NORD

Introduce

Roberto Ciambetti, presidente Consiglio Regionale del Veneto

Intervengono

Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto e presidente gruppo Carraro

Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno

Conduce

Cesare Giuzzi, giornalista Corriere della Sera

Sabato 18 settembre 2021 / ore 18:30 - 19:45 — Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza

Viale Giuseppe Mazzini, 39, Vicenza

Per prenotare il posto qui

Tutti gli appuntamenti del Festival qui