Le lanterne di San Martino - merenda creativa

In occasione dell festa di San Martino in molti paesi i bambini costruiscono delle lanterne con le quali partecipano poi alle processioni e/o usano per passare di casa in casa, ricevendo in cambio caramelle e frutta secca.

Ne costruiremo insieme delle belle!

Il laboratorio è rivolto ai bimbi dai 4 ai 7 anni.

La quota di partecipazione di 4,50 € è comprensiva della partecipazione all'attività e della merenda a tema.

Il laboratorio e la merenda verranno svolti secondo le nuove normative anti-Covid.

Per questo chiediamo a tutti di portare con sé calzini antiscivolo e, per i bambini dai 6 anni, chiediamo di indossare la mascherina.

I posti sono limitati, puoi iscrivere il tuo bimbo con un semplice messaggio WhatsApp al nostro numero: 3357439804 scrivendo nome cognome del genitore, nome e cognome dei bambini e segnalando eventuali esigenze alimentari.

Cercheremo di dare risposta a richieste specifiche.

GIOVEDÌ 12/11 DALLE ORE 16:30

Via Attilio Andretto, 7, b Sandrigo VI

Evento organizzato da BarGherita