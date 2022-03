Escursione storico naturalistica alla scoperta delle Incredibili Donne di Rotzo

Escursione guidata storico naturalistica. All’estremità occidentale dell’Altopiano dei Sette Comuni sorge l’abitato di Rotzo, un territorio di rara bellezza e ricchissimo di storia. Proprio qui, negli anni Sessanta, avvenne un fatto che suscitò grande interesse mediatico, anche all’estero. Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana, si insediò un’amministrazione comunale composta interamente da donne, che riuscì in quella che era considerata una missione impossibile: risanare la grave crisi finanziaria comunale dell’epoca. Racconteremo questa bellissima storia passeggiando tra i boschi luminosi e l’assolata campagna di Rotzo, sfiorando luoghi storicamente femminili come la sorgente Romita e gli Antichi Lavatoi. Una bella occasione per celebrare l’immenso potenziale delle donne. Per gli uomini: non siate timidi, siete i benvenuti! Giorno:

DOMENICA 27 MARZO 2022 Ore 9.00 Durata: - 3/4 ore circa, con soste e spiegazioni della guida incluse (5/6 ore con pranzo) Punto di ritrovo: presso la chiesa parrocchiale di Rotzo (parcheggio adiacente alla chiesa), Via Roma, 36010 Rotzo (VI) Costo adulto € 20 Ragazzi fino ai 16 anni: € 15 Gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni

DETTAGLI TECNICI – durata dell’escursione: 3/4 ore circa, con soste e spiegazioni della guida incluse (5/6 ore con pranzo) – dislivello in salita: 250 metri – altitudine massima: 1100 metri – lunghezza percorso: circa 7 km – difficoltà: medio-facile

EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO - scarponi o scarpe da trekking con un buon grip – abbigliamento a strati adeguato alla stagione e alle temperature del luogo – guscio impermeabile tipo Goretex/Event/ecc. e copri zaino in caso di pioggia – zaino con acqua e/o bevande calde, snack, copricapo, guanti, occhiali da sole e crema solare – bastoncini da trekking – mascherina e gel igienizzante – per l’ingresso in agriturismo è necessario il green pass secondo le norme vigenti al momento dell’escursione.

La quota comprende: escursione accompagnata da esperta guida ambientale escursionistica, assicurazione medico-bagaglio, assistenza Orson Viaggi, organizzazione tecnica La quota non comprende: trasporto, cibi e bevande, bastoncini, quanto non indicato ne "La quota comprende" Pranzo in agriturismo facoltativo: € 25 a persona (informazioni in agenzia) I nostri amici a 4 zampe al guinzaglio sono benvenuti (in agriturismo dovranno però accomodarsi esternamente)