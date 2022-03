Le forze dell'ordine incontrano i cittadini: 'Truffe agli Anziani: come prevenirle'

Indirizzo non disponibile

Prevenzione ed attenzione ai più fragili: arriva la cittadinanza attiva a Sovizzo . Giovedì 10 Marzo 2022 il Comando Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore ed Altavilla Vicentina insieme a Polizia Locale Unione Terre del Retrone, terranno un incontro informativo e di prevenzione alle ore 17.30 nella Sala Conferenze del Comune. L’evento, organizzato dal Comune di Sovizzo in collaborazione con i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo e Gambugliano, sarà dedicato al tema “Truffe agli Anziani” e sarà aperto a tutta la cittadinanza che disponga di Green Pass Rafforzato fino ad esaurimento posti. “È fondamentale istruire e sensibilizzare i nostri cittadini contro ogni tipo di truffa” incalza Paolo Garbin, Sindaco di Sovizzo: “Il pronto riconoscimento di una possibile situazione di pericolo, ma soprattutto la prevenzione con consigli pratici e facilmente attuabili per evitare raggiri, proteggersi o proteggere i propri cari, sono gli obiettivi fondamentali di questa attività” e conclude: “Auspichiamo un’ampia partecipazione, ma soprattutto ci auguriamo che questo evento possa essere istruttivo ed utile per tutta la cittadinanza”.