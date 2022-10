Le fabbriche del gusto: open day alle eccellenze enogastronomiche del vicentino

WeFood si svolge sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022, un weekend alla scoperta delle “Fabbriche del Gusto”, ovvero aziende di eccellenza dell’enogastronomia italiana che avranno la possibilità di aprire le loro porte ai visitatori per la più importante manifestazione che celebra le eccellenze del territorio.

Si tratta di un format che ogni anno attira migliaia di amanti e appassionati del mondo della cucina direttamente all’interno delle aziende, con showcooking, conferenze, visite guidate e laboratori.

Due giorni per scoprire dal vivo le Fabbriche del Gusto: tutte le attività sono a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione cliccando qui.

— Via Ca' Morosini, 41 Bassano del Grappa - ANTICO LABORATORIO SAN GIUSEPPE

L'Antico Laboratorio San Giuseppe è un piccolo liquorificio artigianale, situato presso Villa Angaran San Giuseppe dei Padri Gesuiti a Bassano del Grappa.

Produce dall’ormai lontano 1928 l’Amaro San Giuseppe, un prodotto naturale la cui ricetta segreta donata ai Padri da un sapiente farmacista, si basa su un lento infuso fitoterapico di erbe, alcol, acqua e zucchero, e – tra i pochi amari in Italia – non contiene conservanti, coloranti, aromi industriali, estratti o concentrati.

L’ Amaro San Giuseppe ha un gusto molto amaro e, sia per la concentrazione di erbe, sia per le sue proprietà digestive, va gustato a piccole dosi, al cucchiaio. Da alcuni anni il laboratorio produce anche il Liquore San Giuseppe, un nuovo prodotto che nasce dalla rivisitazione dell’antica ricetta dell’Amaro San Giuseppe. Il Liquore San Giuseppe presenta un gusto più amabile e, grazie ad una formulazione più bilanciata delle erbe contenute, mantiene parte degli effetti benefici e depurativi, ma si può bere come un normale digestivo.

Questi prodotti hanno il fondamento nella tradizione fitoterapica, cioè danno dei benefici a chi li assume grazie al contenuto di principi attivi di derivazione totalmente naturale. Oltre all’Amaro e al Liquore sono disponibili anche i prodotti della nuova linea in edizione limitata “Come una volta”, una nuova linea di infusi che utilizza metodi manuali ispirandosi alla tradizione, all’artigianalità e alla storia dell’Amaro e del Liquore San Giuseppe; è basata su piccole infusioni di prodotti freschi in alte concentrazioni senza estratti industriali, aromi o coloranti artificiali.

Le materie prime sono di stagione, a KM0 o biologiche, selezionate accuratamente dopo diversi esperimenti, lavorate a mano e torchiate nella fase finale per poter ricavarne tutto il succo. Lo sguardo è volto a quei liquori artigianali che venivano autoprodotti nelle vecchie corti contadine legate alla terra, alle proprie origini e radici.

—Via Giotto, 24 Rosà - CASEIFICIO CASTELLAN URBANO

Dal 1969 a Rosà (VI), con i suoi prodotti, il Caseificio Urbano Castellan mantiene viva la grande tradizione casearia.

Azienda artigianale a conduzione famigliare dal 1969. Il caseificio raccoglie latte giornalmente per la produzione dei nostri formaggi sia di mucca che di capra. Il processo produttivo è tutto manuale e i prodotti sono senza conservanti. I formaggi Castellan non contengono conservanti o additivi, nel rispetto della tradizione casearia di un tempo. Un approccio autentico, a tutela del gusto del prodotto e della salute del consumatore. Utilizziamo solo ingredienti naturali, seguendo il principio della purezza dettato dalla natura, per il mantenimento della reale genuinità dei formaggi.

Ancora oggi, dopo oltre 50 anni, mantengono l’artigianalità in tutte le fasi di lavorazione: i formaggi Castellan sono trattati manualmente, dalla formatura al rivoltamento in cella, fino al confezionamento. I formaggi Castellan sono prodotti con SOLO LATTE VENETO, raccolto in esclusiva ogni giorno da stalle selezionate a Km Zero. E’ la Natura che scandisce i ritmi di lavorazione e insegna a non avere fretta per raggiungere l’eccellenza.

In occasione di WeFood 2022 – Edizione autunnale, Caseificio Castellan Urbano propone visite guidate. I visitatori potranno ascoltare l’intervento di Marianna Segato, responsabile Controllo qualità e certificazioni e di Mauro Baron, casaro, che ci illustrerà il tema delle materie prime. Sarà possibile scoprire come avviene la produzione dei formaggi di mucca e di capra attraverso la produzione di un video. Inoltre, Caseificio Castellan Urbano propone un tour guidato del caseificio, così da vedere con i propri occhi i laboratori dove si producono i formaggi. Alla fine del tour si potrà degustare i formaggi Castellan.

— Via Mazzini, 39 Costabissara - DISTILLERIA SCHIAVO

Una piccola distilleria a conduzione familiare fondata nel 1887 che è stata condotta di padre in figlio per cinque generazioni

Mantenendo la gestione familiare, attraverso gli anni l’azienda è stata capace di elevare la sua distribuzione e la qualità dei suoi prodotti arrivando ad alti standard qualitativi. La grappa di Distilleria Schiavo è oggi riconosciuta come una delle migliori del Veneto, la regione con la maggior concentrazione di distillerie. Utilizzando ancora l’antico sistema discontinuo in alambicchi di rame, con vapore a bassa pressione, l’azienda è in grado di produrre una grappa di nicchia di altissima qualità, imbottigliata in vetri eleganti che si distinguono per la loro immagine raffinata, adatta a ristoranti ed enoteche.

In occasione di WeFood 2022 – Edizione autunnale, la Distilleria Schiavo propone turni di visite guidate al museo e alla distilleria con degustazioni abbinate ai lievitati Loison, oltre ad uno showcooking previsto la domenica a cura dello Chef Dimitri Mattiello. Saranno, inoltre, presenti Enjoy Artigiani del Bere di Vicenza con i loro Gagliardo Drinks.

—Via Beata Giovanna 26 Canove di Roana - SOCIETÀ AGRICOLA BISELE

La Bio Fattoria Bisele è un’azienda agricola biologica di montagna, sostiene ogni giorno il ruolo dell'agricoltore come custode delle ricchezze ambientali e culturali, nonché la promozione di un consumo consapevole.

La Bio Fattoria Bisele è un’azienda agricola biologica di montagna e fattoria didattica sita a Canove di Roana nell’Altopiano di Asiago (VI) con una superficie di oltre 100 ettari.

L’azienda sorge in località “la Cattedra”, un tempo sede di un’importante scuola di agricoltura e dove si possono visitare oltre 20 coltivazioni differenti: orticole, piccoli frutti, luppolo, diversi cereali e camelina.

Oltre alle verdure fresche, viene prodotta anche l’agribirra Sette Teste, farine e l’olio di semi di camelina ed in primavera vengono anche raccolte diverse piante spontanee come il tarassaco.

Inoltre, è presente un allevamento di 500 galline ovaiole, galline felici che hanno a disposizione più di due ettari di terreno.

Tutti prodotti genuini, dal sapore intenso e unico, frutto di una coltivazione basata sull’incontro tra l’innovazione sostenibile e la tradizione Cimbra del luogo.

La Fattoria Didattica, riconosciuta dalla Regione Veneto, propone attività di informazione ed educazione alla sostenibilità e alla biofilia per tutte le età lungo tre differenti percorsi: B come Biologico, B come Bosco e B come Benessere animale.

L’Orto Didattico, lo Chalet delle Cocche, il Rustico degli Asinelli, la Capanna dei Sogni, il nascondiglio del faunista, l’apiario didattico e la panchina della gratitudine sono alcune delle meravigliose ambientazioni presenti!

In occasione di WeFood 2022 – Edizione autunnale, la Bio Fattoria Bisele propone una visita guidata all’interno dell’azienda.

Passeggiando tra le colture, il visitatore sarà accompagnato alla scoperta del metodo biologico con un approccio sensoriale ed esperienziale. Si racconterà la storia delle tradizioni Cimbre e di come queste stiano incontrando i più moderni e sostenibili approcci colturali. I visitatori saranno accompagnati inoltre l’allevamento di galline ovaiole, scoprendo l’importanza che riveste il benessere animale per la qualità del prodotto che portiamo sulle nostre tavole.

La Bio Fattoria Bisele sorge in un promontorio dove ci si può immergere nella natura dell’Altopiano di Asiago ed ammirare sconfinati panorami sulle amate montagne.

— Via Monte Cimone, 10 Costabissara - CANTINA ONGARESCA

A Costabissara (VI) con un'estensione del vigneto di 64 ettari, Cantina Ongaresca è impegnata nella produzione e vendita di vino sin dal 2010.

Tenuta Ongaresca nasce del 1995 come luogo di pace, dal desiderio di vivere e svolgere attività in contatto con la natura: l’equitazione e il coltivare la terra. 64 ettari di vigneto, prati e bosco. Un vero polmone verde a solo 5 km dal centro di Vicenza.

Da sempre conosciuta come Allevamento di cavalli, ovvero luogo dove vengono concepiti e allevati questi splendidi e affascinanti animali. Dal 2010 Tenuta Ongaresca è anche viticultura, produzione e vendita vino.

In occasione di WeFood 2022 – Edizione autunnale, Cantina Ongaresca propone una passeggiata guidata in vigneto molto suggestiva. Si attraverserà un tratto di bosco per arrivare al vigneto. Sarà un vero bagno nella natura colorata d’autunno! In vigneto vi sarà la presentazione dell’azienda, del territorio e del nostro metodo di coltivazione. Al rientro in cantina seguirà l’assaggio dei nostri vini.

— Via A. Palladio, 1 Belvedere, Villaga - SAPORI DI MONTEGNAGO

Da sempre l'obiettivo e? quello di allevare il bestiame ricercando le migliori soluzioni per garantire salute, vitalita? e benessere alle vacche.

Nel 1958 la famiglia Castagna si trasferisce nella piccola localita? di Belvedere (VI) e inizia la sua attivita? con poche mucche, qualche capra e tanta buona volonta?. Oggi l?azienda conta 55 frisone in lattazione e si è impegnata negli anni per la certificazione del “Benessere animale” oggi attiva con orgoglio. Dal 2012 garantisce la produzione di formaggio a latte crudo nel piccolo caseificio di fianco alla stalla, dove c?e? tutto il necessario per trasformare il latte in formaggio e venderlo nello spaccio aziendale e presso mercati locali. La passione per il lavoro, la terra e gli animali, la semplicità di una cultura tradizionale, l’accurata scelta e produzione delle materie prime, la sensibilità nei riguardi dell’ambiente e della sicurezza alimentare, sono il punto di forza per poter offrire qualità e genuinità dei prodotti, cortesia e disponibilità verso i clienti.

L'iniziativa è promossa con il Touring Club Italiano, la più importante associazione di promozione sociale che da oltre cent'anni si impegna per lo sviluppo del turismo, la salvaguardia dell'ambiente e la diffusione della cultura