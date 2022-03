Le donne vicentine e la guerra, tra fascismo e resistenza. Giovedì 17 marzo il primo appuntamento con “Quattro passi nella storia” affronta un tema tristemente attuale. Ritornano in presenza gli incontri della rassegna “Quattro passi nella storia” con la quale il Gruppo Storia in collaborazione con la Città di Marostica esplora le vicende storiche del territorio.

Giovedì 17 marzo (ore 20.30) in Chiesetta San Marco, Sonia Residori (Università di Verona) presenta il libro "Sovversive, ribelli e partigiane. Le donne vicentine tra fascismo e resistenza (1922- 1945)" parlando della forza, della caparbietà e del coraggio delle donne vicentine durante la Seconda Guerra Mondiale, un tema tristemente attuale.

Alla dichiarazione di guerra del 10 giugno 1940, le donne vicentine si prepararono silenziose, al fianco degli uomini, ad affrontare gli eventi bellici. Tramite documenti d’archivio e fonti orali, l’autrice ricostruisce alcuni aspetti del rapporto tra il regime fascista e le donne vicentine, che furono il fulcro delle proteste contro il regime, in prima fila negli scioperi e nelle sollevazioni popolari. Inoltre la ricerca affronta il tema delle scelte compiute dalle giovani donne che decisero di arruolarsi come volontarie nella Resistenza vicentina. Donne che non solo furono staffette, infermiere, cuoche, sarte e lavandaie, ma anche combattenti e dinamitarde, pagando un prezzo altissimo per la loro scelta.

L'ingresso è libero, previa prenotazione obbligatoria all'Uff. Cultura: tel. 0424-479120/128/122 (cultura@comune.marostica.vi.it). Accesso con Green Pass e mascherina.