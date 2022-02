“Le doline Beriche” della Val Liona

“Le doline Beriche” Val Liona, tratti carsici dei Monti Berici. Escursione sull’altopiano situato sulla propaggine Sud Ovest dei Berici, caratterizzato dal paesaggio frammisto di dolci rialzi e larghe depressioni caratteristiche delle aree carsiche.

DOMENICA 6/02/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE 12:30

“Le doline Beriche” Val Liona

Ritrovo: ore 9:00 sul parcheggio in loc. Villa del Ferro, fronte chiesa, del Comune di Val Liona (ex San Germano dei Berici), ecco di seguito le coordinate googlemaps:

https://goo.gl/maps/bsLg42d4xZpdPnsT8

Ritorno: ore 12:30 c.a.

COME PARTECIPARE:

inviando un messaggio whatsapp al 333 2123595.

Per informazioni telefonare al 333-2123595 o visitare il sito https://www.gmncollieuganei.it/

Percorso facile.