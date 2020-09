Passeggiata a Lago di Fimon: le Creature del Bosco tra leggende e realtà

La nuova proposta di Cammina Respira Rallenta!

Il bosco.

Le leggende.

Gli animali.

In un posto incantato.

Ecco gli ingredienti per iniziare una serata di autunno carica di fascino e suggestione.

Faremo una camminata di quattro chilometri e cento metri di dislivello.

Attraverseremo prati, boschi, suggestivi sentieri con lo sfondo del Lago di Fimon.

Sei invitato ad indossare indumenti adatti alla stagione, al clima e scarpe adatte a camminare.



Durata prevista: 3 ore circa con pause comprese.

Livello di difficoltà: facile

Dati tecnici: lunghezza 3 km; dislivello 100 m

Ritrovo: Ci troviamo in via Boeca, 36050 Arcugnano (Vicenza), dove c'è un grande parcheggio.

Prezzo: 15 euro.

Ragazzi fino a 10 anni: 7 euro

Prenotazione obbligatoria, tramite email a :cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciatemi il vostro contatto telefonico) o telefono.

Oppure tramite WhatsApp al 339 657 2916 Eleonora

L’evento si realizzerà con un numero minimo di partecipanti.

Guida: Eleonora Cappellari guida ambientale escursionistica AIGAE, regolarmente assicurato e iscritto al registro italiano delle guide ambientali escursionistiche.

In questa fase ancora delicata dal punto di vista sanitario, dovremo rispettare alcune regole e precauzioni per la salvaguardia della nostra salute:

• tutti i partecipanti dovranno avere con se mascherina (almeno una) e gel disinfettante per le mani. Le mascherine verranno usate solo quando necessario;

• si dovrà mantenere una distanza di 2 metri durante tutto lo svolgimento dell’escursione (escluse famiglie e conviventi);

• si pagherà portando i soldi contati.

VENERDÌ DALLE ORE 20:00 ALLE 23:00

Le Creature del Bosco: tra Leggende e Realtà

Lago di Fimon

Evento organizzato da Cammina Respira Rallenta e Riccardo Muraro - Contatto Natura