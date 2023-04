Le celebrazioni del Vescovo Giuliano da giovedì a Pasqua

La Settimana Santa entrerà nel vivo nei giorni del cosiddetto “Triduo Pasquale”. Si inizia giovedì 6 aprile alle 9.15 con la solenne Messa Crismale durante la quale il Vescovo Giuliano Brugnotto benedirà gli olii che saranno utilizzati in tutte le parrocchie della diocesi per la celebrazione dei sacramenti del battesimo, della cresima, dell’unzione degli infermi e per le ordinazioni sacerdotali. La Santa Messa Crismale sarà concelebrata da tutti i preti e i diaconi della diocesi che in tale occasione rinnoveranno le proprie promesse sacerdotali e ricorderanno i più significativi anniversari di ordinazione. Alle ore 20 sempre in Cattedrale mons. Brugnotto presiederà la Messa in Coena Domini con il rito della lavanda dei piedi. Questa celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e sul canale Youtube della Diocesi. Dalle 21 alle 23 sarà possibile fermarsi in Cattedrale per l’Adorazione Eucaristica silenziosa.

Venerdì Santo 7 aprile (giorno di astinenza dalle carni e dai tutti i cibi particolarmente raffinati e costosi, nonché di digiuno – ovvero giorno in cui i fedeli cattolici sono invitati a fare un solo sobrio pasto nel corso della giornata, devolvendo possibilmente in carità il corrispettivo dei pasti saltati), la Chiesa ricorda la morte in croce del Signore Gesù. Alle 15 il Vescovo presiederà la Solenne Via Crucis che dopo tre anni torna ad essere celebrata nel Tempio di Santa Corona dove, per l’occasione, sarà esposta ai fedeli la reliquia della Sacra Spina. Alle 20 in Cattedrale si compirà l’Azione Liturgica della Passione del Signore con la venerazione della croce. Le offerte raccolte in tale celebrazione saranno devolute alle comunità cristiane di Terra Santa (diretta su Radio Oreb).

Sabato Santo 8 aprile è giorno di silenzio e meditazione. Nelle chiese, spogliate di tutti gli arredi liturgici e con le croci velate, non ci saranno celebrazioni liturgiche fino alla sera, quando le comunità cristiane celebreranno la Solenne Veglia Pasquale. Il Vescovo presiederà alle 21 in Cattedrale la suggestiva veglia con il rito della luce, l’ascolto prolungato della Parola di Dio che ripercorrerà i principali momenti della storia della Salvezza, il battesimo di alcuni catecumeni giovani adulti e l’Eucaristia.

Domenica di Pasqua 9 aprile infine il vescovo Giuliano presiederà la Santa Messa solenne in Cattedrale alle 10.30.

Don Giuliano Brugnotto è nato a Carbonera il 7 novembre 1963; entrato nel Seminario di Treviso fin dal minore, è stato ordinato presbitero il 19 maggio 1990.Il 28 novembre 2022, nel corso di una celebrazione eucaristica in seminario a Treviso, ha pronunciato la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla presenza del vescovo di Treviso, Michele Tomasi, e dei seminaristi del seminario maggiore di Treviso e di Vicenza. L' 11 dicembre 2022 ha ricevuto l'ordinazione episcopale, nella cattedrale di Vicenza, dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede e originario della diocesi berica, co-consacranti il suo predecessore Beniamino Pizziol e il vescovo di Treviso Michele Tomasi. Durante la stessa celebrazione ha iniziato il suo ministero pastorale in diocesi.