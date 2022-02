Le canzoni di Coppi e Bartali

Questi due atleti perfetti, fra i più grandi esistiti, sono stati tanto diversi fra loro quanto possono esserlo due diverse rappresentazioni del mondo, due modi diversi di concepire l’universo e l’esistenza. Il duello fra questi due rivali, fra questi due nemici fraterni, è stato il più bello, il più puro, il più nobile al quale sarà mai dato di assistere nel ciclismo. L’ intero sport internazionale forse non vedrà mai più, l’uno di fronte all’altro, due campioni che incarnino a tal punto i due aspetti essenziali del mondo moderno. Li ricordiamo attraverso un percorso teatrale e canoro legato ai loro decenni di splendore. Il duo A Bassa Voce rielabora in chiave acustica alcuni dei brani più belli degli ultimi decenni tratti dal repertorio che spazia dal jazz al pop passando per alcuni classici della musica per film. L’esecuzione è affidata solamente alla voce e al basso a 6 corde, talvolta supportata dall’impiego di una loop station. Ne scaturisce così una interpretazione limpida in grado di mettere in evidenza la purezza e l’essenzialità delle musiche proposte.

Lo spettacolo verrà presentato il 2 Aprile alle ore 21.00 presso l'Auditorium Vivaldi di Cassola.



Produzione: Theama teatro

Di e con Piergiorgio Piccoli e Aristide Genovese

Musiche dal vivo del duo A Bassa Voce:

Claudia Valtinoni (voce), Toni Moretti (basso)



Biglietti: € 10 intero - € 8 ridotto

Ridotto per i residenti di Cassola e gli iscritti alle associazioni.

Per info: tel. 347 8226461 – tel. 045 8001471 - auditoriumvivaldi@fondazioneaida.it

La biglietteria in teatro sarà aperta 1 ora prima degli spettacoli e ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30