Escursioni: le bellissime creste del Summano

L'escursione al Monte Summano è imperdibile! Questo Monte è l’ultima diramazione orientale che si divide dalla dorsale del Pasubio a formare la catena dei monti Rione, Priaforà, Novegno e Summano estendendosi tra la piana di Schio-Thiene e la Valdastico.

I panorami dalle creste e dalla cima sono davvero magnifici e se la giornata è limpida si potrà osservare tutta la vasta pianura vicentina, i Colli Vicentini fino al Carega ed al Pasubio, l’altipiano del Tretto di Schio e poi verso nord, Tonezza con l’altipiano di Asiago. Si vedranno anche tracce di trincee dell’ultima linea di difesa italiana predisposta per bloccare la Strafexpedition, che si spinse fino al vicino Novegno e a Velo d’Astico.

Camminando sulle creste si passa a lato di curiosi e suggestivi spuntoni di roccia del Soglio del Covolo e poi sotto la cima del Monte Obelecchi (1165 mt). La complessa conformazione geologica del Monte Summano fa sì che si sviluppino ambienti e microclimi diversi che ospitano una ricca biodiversità.

La cima (1296 mt), secondo leggende popolari, ospitò un tempio pagano, ma sicuramente questo fu un insediamento paleoveneto e romano (stazione militare alpina). Furono rinvenuti diversi reperti (soprattutto monete) risalenti ad un periodo che va dalla metà del II secolo a.C al IV secolo d.C. Vennero trovati anche dieci bronzetti votivi di epoca paleoveneta (in parte conservati al Museo Archeologico di Santorso).

Il Summano rimane sempre un luogo importante da scoprire che non smette mai di stupirci…

Lunghezza: 8,0 KM CIRCA

Dislivello: 500 MT circa

Difficoltà: MEDIO- FACILE

Durata: 4-4,5 ORE circa

PARTENZA: Park Colletto piccolo di Velo https://goo.gl/maps/MnBeMskTkxZ5oHGf7 ore 10:45

Partenze da Vicenza e Padova (basta chiedere per il passaggio!)

COSTO: 15,00 EURO

Cosa portare

INDOSSARE SCARPE DA TREKKING+ un ABBIGLIAMENTO IDONEO.

ZAINO CON ACQUA, SNACK e PRANZO A SACCO

In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.

DOG-FRIENDLY: Cani al guinzaglio.

I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE:

LAURA TORRESIN (Guida Naturalistica-ambientale abilitata e AIGAE nr. VE361) cell: 3409149681