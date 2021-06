Lavandeto della Lobia: porte aperte con tante iniziative

Il Lavandeto della Lobia è un luogo di libertà e benessere. Il tempo si ferma e lo sguardo si perde nei prati verdi che lo abbracciano. Colori, profumi ed energia buona sprigiona dalle piante officinali ed attiva tutti i sensi.

​L'abbiamo sognato ed ideato per essere anche luogo di accoglienza, dove far star bene te e la tua famiglia.

Al via le nostre domeniche porte aperte con tante iniziative in programma:

Area Picnic attrezzata

Laboratori per bambini

Visite guidate

Passeggiate

Il Lavandeto della Lobia è magia e benessere, immerso nella natura, a due passi dalla città.

Domenica 6 e 20 Giugno 2021 ore 10

Apertura Negozio - Lì troverai tutti i prodotti Il Lavandeto della Lobia: la linea di cosmesi naturale, gli oli essenziali, i mieli, infusi e tutta l'oggettistica ideale per bomboniere o regali.

ore 10.30 Visita Guidata - Iniziativa Un viaggio alla scoperta dell'Azienda Agricola Orna, degli animali, del suo ecosistema sostenibile e delle piante officinali del Lavandeto della Lobia.

ore 12.00 - Apertura Area Picnic​. Spazio in mezzo al verde ideato per farvi gustare al meglio la bellezza e la magia del paesaggio rurale anche se a pochi metri dalla città. Attrezzato con vele ombreggianti e sedute in paglia. Ogni piazzola può ospitare una famiglia (al massimo 5-6 persone).Gli spazi sono limitati e assegnati su prenotazione che potete fare cliccando qui

Info organizzative: Potete venire con le vostre coperte/plaid. Per i rifiuti abbiamo organizzato un’area dedicata alla raccolta differenziata.

dalle 15 alle 17 - Laboratorio Bambini. Volete far conoscere ai vostri bambini le piante e gli animali che abitano Il Lavandeto della Lobia. Mucche, Asini, Pony, Api e tante varietà di Lavanda e di altre Piante Officinali.

Ideale per i bambini dai 4 ai 6 anni. Un pomeriggio dedicato all'attività all'aria aperta, creativa e a contatto con la terra. Partiremo con un laboratorio di ginnastica psicomotoria per poi dedicarci alla creazione di un orto con materiali di riciclo. L'iniziativa è a cura di Cooperativa Terrabase.

ore 15.30 - Visita Guidata. Un viaggio alla scoperta dell'Azienda Agricola Orna, degli animali, del suo ecosistema sostenibile e delle piante officinali del Lavandeto della Lobia.

ore 17.00 - Agriasilo. Presentazione nuovo progetto AgriAsilo Il Lavandeto della Lobia.

Programma completo e modalità di iscrizione a questo link:

https://www.aziendaagricolaorna.it/programmagiugno2021

Tutte le iniziative sono a numero chiuso e su prenotazione, causa protocollo Covid.

​Il Lavandeto della Lobia

Passione e Natura si incontrano. A fianco dello storico allevamento di vacche da latte dell'Azienda Agricola Orna, nasce il nostro Lavandeto. Coltivazione e trasformazione di lavanda e piante officinali.

Strada Lobia 175, Vicenza

