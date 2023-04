Lapopdoc presenta “un orgasmo alla volta”

“A chiunque voglia godere. A chiunque voglia esplorare il proprio piacere. A chiunque voglia rendere il Mondo un posto migliore, un orgasmo alla volta.”

Vicenza, giovedì 27 aprile alle 21.00 a Porto Burci ci sarà Silvia Gioffreda - @lapopdoc!

Da pochi giorni è uscito “Un orgasmo alla volta” (in libreria per HarperCollins) una guida pratica per sfatare cliché ormai desueti, liberarsi dell’idea che il sesso sia una “performance” e cominciare (o continuare) a viverlo come un’esperienza di scoperta e gioco!



IL LIBRO propone un percorso di conoscenza del tuo corpo e della tua sessualita? per raggiungere un piacere autentico e veramente tuo, è consigliato per tutti i generi e ha un attenzione particolare per le persone Trans*. Tra i temi trattati i quattro pilastri preliminari (la cultura del piacere, del consenso, della comunicazione e della sicurezza), l’anatomia del piacere, i (corto)circuiti della nostra mente e consigli pratici per sperimentarsi.



SILVIA GIOFFREDA è medica di notte e consulente sessuologa di giorno. Nel tempo libero studia articoli scientifici per rendere la sessualità delle persone più semplice e divertente. La trovi su instagram come @lapopdoc, ma potresti anche aver ascoltato il suo podcast (Repubblica) o esserti pers? notte tempo tra gli articoli del suo blog La Pop-doc del sesso.