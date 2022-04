LaMerenda : picnic in collina e musica dei Pink Floyd il 1 maggio

La domenica del primo maggio torna LaMerenda a Magia di Barbarano: un picnic tra gli ulivi nella collina seguito da una suggestiva proposta musicale

Un picnic seguito dalla musica live dei DamasPink, i brani dei Pink Floyd in chiave acustica con voce femminile.

Domenica 1 Maggio

LaMerenda

picnic ? wine ? livemusic ? djset

12.30-15.00 PICNIC SU PRENOTAZIONE

15.00-19.00 INGRESSO SOLO IN LISTA

Live music:

DAMASPINK

Acoustic Pink Floyd

(indicativamente 18.30)

Dj Set:

To Be Announced

(15.30-18.30)



PICNIC SU PRENOTAZIONE

12.30-15.00

20€ a persona

(25€ con bottiglia di vino ogni 2 persone)

Panino con Porchetta

Panino con Crudo e Stracciatella

Degustazione di Formaggi

Pasta Fredda con Zucchine e Pomodorini Confit

Crostatina alla Marmellata

+1 bottiglietta d'acqua

(ALTERNATIVA VEGETARIANA e/o SENZA GLUTINE SU RICHIESTA)

Portatevi teli, stuoie e lenzuola per godere appieno della vostra Merenda in mezzo agli olivi.

PRENOTAZIONE RICHIESTA tramite messaggio WhatsApp: 340 0707307



INGRESSO SOLO IN LISTA

15.00-19.00

Ingresso gratuito SOLO IN LISTA.

Possibilità di acquistare vino, birra, taglieri, cicchetti e panini direttamente al bancone.



DOVE:

Magia di Barbarano

Via San Martino 29

Barbarano Mossano

(La trovate su Google cercando Magia di Barbarano)



INFO & PRENOTAZIONI:

Giacomo 389 1749789

Solo su prenotazione.