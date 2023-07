Laboratorio per bambini: dolce casa

Laboratorio per bambini (età 6+)

Casa è dove ti senti al sicuro, accolto e protetto. Casa è amore, cura, intimità. Casa è famiglia, affetto e riparo.

Anche gli animali costruiscono (o cercano) con molta cura la loro tana, il loro nido, il loro rifugio. Lo fanno per avere un luogo dove si sentono al sicuro, dove possono passare la notte o addirittura l’intero inverno, dove possono far nascere i loro piccoli e dove possono nascondere le provviste di cibo.



I bambini saranno accompagnati all’interno delle sale del museo dove assisteranno ad una lettura animata seguita, poi, da un laboratorio naturalistico creativo.



L’evento si svolgerà nel laboratorio didattico ambientale del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" (Viale della Vittoria, 1 Asiago).



Adatto a bambini di + 6 anni

Costo: 8 euro intero, 5 euro ridotto



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico Didattico "P.RIGONI" o presso lo I.A.T. o al seguente google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo:

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

Telefono: 0424600256

Sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti I.A.T.

Mail: info@asiago.to



Sede: Piazza Carli, 1 Asiago