Laboratorio modellismo

Sabato 24 settembre in Piazza San Lorenzo non perdere l’occasione di partecipare ad un laboratorio di modellismo.

Questo appuntamento è rivolto a tutti i bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

Potrai costruire un bellissimo aeroplano, scegliendo tra quattro modellini di difficoltà diverse, e non aver paura di metterti in gioco perché avrai l’aiuto di persone esperte.

Mettiti alla prova… e vedrai crescere la tua creazione partendo dal kit da te scelto.

La quota di partecipazione sarà di € 10.00 e comprende il modellino scelto con i colori, pennello e colla inclusa nella scatola.



Per prenotarti al laboratorio puoi inviare una mail o un messaggio su WhatsApp indicando:

NOME – COGNOME – ETÀ – NUMERO MODELLINO E FASCIA ORARIA

Mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:30 circa

Pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:30 circa

Termine massimo iscrizioni 21 settembre (salvo esaurimento posti)

CONTATTI:

mail: info@iltritone.info



aeroplano