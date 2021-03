Laboratorio on line di filosofia interculturale

Partendo da un caso studio di comparazione interculturale tra Europa e Cina, il laboratorio analizzerà tre temi specifici attraverso cui si metteranno in luce sia le differenze sia le somiglianze che caratterizzano l'incontro fra diverse prospettive culturali.



Incontro 1: martedì 23 marzo - ore 18:30-20:00

Cosa s'intende per 'filosofia interculturale'?: Introduzione alla pratica, le principali questioni (universalità, relativismo, interpretazione), e presentazione del caso studio che relaziona Baruch Spinoza (1632-1677) al Confucianesimo.



Incontro 2: martedì 30 marzo - ore 18:30-20:00

Cosa s'intende per 'natura'?: La concezione di 'natura' nelle due tradizioni filosofiche e relazione tra esseri umani e natura.



Incontro 3: martedì 6 aprile - ore 18:30-20:00

Cosa s'intende per 'desiderio'?: Diverse concezioni di desiderio e i suoi ruoli.



Incontro 4: martedì 13 aprile - ore 18:30-20:00

Cosa s'intende per "bene e male"?: l'etica dei due sistemi, rivalutazione del dialogo interculturale e dibattito conclusivo.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutt*. Si svolgerà online sulla la piattaforma Zoom.



iscriviti qui: https://forms.gle/KZgkxWZkcmfgJUxC7



INFO: https://www.portoburci.it/corsi-workshop/