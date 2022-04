Laboratorio didattico le api e la biodiversità

Nei mesi di aprile e maggio i Musei Civici di Bassano del Grappa propongono un calendario di laboratori per i più piccoli, affinché possano vivere le realtà museali divertendosi attraverso delle attività didattiche. Questo sabato aspettiamo i bambini per conoscere un insetto fondamentale per la nostra esistenza: l'ape! Essa è tanto importante quanto fragile e i bambini capiranno com'è fatta e soprattutto quanto prezioso sia il suo lavoro per la biodiversità del nostro pianeta. E scopriranno tante altre curiosità!



• Durata: 1 ora e mezza



• Tariffa: € 7 a bambino



• Max partecipanti: 10



• La prenotazione è obbligatoria



• Info e prenotazioni allo 0424 519940 oppure a palazzo.sturm@comune.bassano.vi.it