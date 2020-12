Laboratorio di teatro e di arte per diventare se stessi

Immagini uno spazio libero? Libero da giudizi, da presunzioni, da pretese o risentimenti? Uno spazio per creare, per crescere, per conoscere se stessi e gli altri e, magari, ritrovare il coraggio di essere chi sei? Perché questo spazio c’è!

È un Laboratorio di teatro e di arte, ma non serve essere artisti, né recitare… Attraverso la pratica scenica, il movimento, il respiro e alcune

tecniche di rilassamento, potrai riscoprire le tue qualità ed esprimerti senza paura, coltivando la tua libertà e il tuo benessere!

Il tema di questo incontro è DIVENTARE SE STESSI. Ospite speciale lo Psicologo Elia Barbiero.

Tutti i ragazzi, adolescenti e giovani adulti, sono i benvenuti senza alcuna distinzione: l’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

SABATO DALLE ORE 15:00 ALLE 18:00

4° incontro di Laboratorio Crea Ti Vita

Istituto Serblin per l’Infanzia e l’Adolescenza, Viale della Pace, 149 Vicenza

Tutti · Evento organizzato da Giovani Perpetuonanti

Scrivi su messenger o alla mail giovaniperpetuonanti@gmail.com per prenotare il tuo posto