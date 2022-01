Laboratorio di scrittura autobiografica

Frenetici e smemorati, camminiamo come funamboli sul filo della nostra vita, riflettendo poco, con scarsa voglia, con troppa trascuratezza. Invece, dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto, che ci siamo lasciati dietro, che non abbiamo risolto e che avremmo potuto fare. Dobbiamo pensare a noi perché quello che ci è successo, la vita che abbiamo vissuto, stabilirà millimetro per millimetro il metro di ogni scelta. Ci darà un posto nel mondo. E allora perché non darle più attenzione? Noi siamo le nostre storie. Ognuno di noi è un romanzo con due gambe, due braccia, occhi, naso, collo, pancia. Siamo corpi, in definitiva, con delle storie, un’anima di parole. Ed ognuna merita di essere raccontata.

La Società del Mutuo Soccorso di Vicenza propone un appuntamento al mese per imparare a scrivere la nostra storia.

E se raccontare la storia della nostra vita può sembrare un’impresa titanica, un viaggio lunghissimo e tortuoso, non dobbiamo scoraggiarci. Un viaggio è fatto di tante tappe. Il presupposto fondamentale della scrittura autobiografica è che ogni storia è ricca e degna di essere raccontata. Le conduttrici propongono delle sollecitazioni di scrittura attraverso le quali ci si racconta o ci si ricorda.Si scrive, si ascolta e si legge nel rispetto e non giudizio degli altri.

Non ci sono regole, non si va fuori tema, non c'è giusto o sbagliato, non serve essere laureati o scrittori.