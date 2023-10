Laboratorio di narrazione in inglese per bambini da 2 a 7 anni

Halloween è il momento delle storie spaventose, della fantasia, dell'immaginazione che vola, portandoci in mondi pieni di miraggi.

Che altra occasione potrebbe essere migliore per poter parlare l'inglese?

E' la lingua internazionale dei fantasmi, si sa!

Kids&Us in collaborazione con coin e Associazione Culturale Pandora vi invitano ad un pomeriggio dedicato ai più piccoli sabato 28 ottobre alle ore 16:00 presso COIN al piano bambino.

Evento gratuito per bambini da 2 a 7 anni.



Iscrizione obbligatoria tramite il form: https://forms.office.com/e/rFw8ZBMyKc