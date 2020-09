Laboratorio di legatoria

Vieni a divertirti con noi e a imparare diverse tecniche di legatura, semplici ed eleganti, perfette per realizzare quaderni e portfolii, senza bisogno di particolari attrezzature.

Dalla creazione della copertina al confezionamento dell'oggetto rilegato e finito.

Non è necessario avere esperienze pregresse di legatoria, basta un po' di manualità. Tutto il materiale verrà fornito.

Corso organizzato nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

E' richiesta l'iscrizione

Costo del corso 30€

Per informazioni cel 3456907871