Laboratorio creativo: gli aiutanti di Babbo Natale

Trascorri con noi un pomeriggio natalizio come aiutante degli Elfi di Babbo Natale!

Dedicato alla creazione di addobbi e decorazioni, che i vostri bimbi/e potranno portare a casa a conclusione dell'evento, in compagnia dei pari!

Un'ottima occasione di incontro e condivisione in cui potersi sperimentare e stimolare fantasia, creatività, manualità, coordinazione e abilità cognitive!



Condotto dalle Dr.sse

Fabiola Gattesco -TNPEE

Maria Donata Gasparotto -TO





335 273977 - 351 6507586