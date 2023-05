Labèque: le sorelle pianiste più famose al Teatro Olimpico

Intero 25,00 euro + d.p. Over 65 20,00 euro + d.p. Under 30 20,00 euro + d.p.

Katia e Marielle Labèque, duo pianistico, suoneranno musiche di Debussy, Ravel, Schubert, Bernsteindom, domenica 14 maggio 2023 alle ore 21 nella splendica cornice del Teatro Olimpico.

Considerate dal New York Times e da gran parte della critica “il miglior duo pianistico del panorama internazionale”, Katia e Marielle Labèque in 50 anni di attività concertistica si sono esibite ovunque, esplorando l'intero repertorio per due pianoforti, da Bach agli autori contemporanei. Il segreto di una simbiosi pressoché unica nel panorama musicale internazionale sta forse nel fatto che le due sorelle sono come il giorno e la notte: la maggiore è tutta dinamismo ed esuberanza, mentre la più giovane è riflessiva e romantica. Le “sorelle terribili” hanno inciso 60 dischi, hanno suonato nei più importanti teatri del mondo e con le più rinomate orchestre del pianeta.

Ingresso a pagamento

