La nascita di un podcast con Giulia Nucci di Radio 3

Raccontare il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense di Milano, dove da 25 anni ogni giorno odontologi, biologi, archeologi, naturalisti e antropologi si occupano di studiare i corpi e le ossa dei ‘senza nome’ alla ricerca di segni e tracce di un passato antico e recente ancora da raccontare, è l’obiettivo dei cinque episodi del podcast ‘Labanof: corpi senza nome’, prodotto da Rai Radio3. Come è stata costruita la narrazione? Perché la scelta di questo tema è stata tanto importante per il servizio pubblico? Perché produrre un podcast non è come realizzare un radiodocumentario?

Case study Labanof: quando la scienza ci aiuta a restare umani.

MASTERCLASS

SAB 10 LUGLIO | h. 18.00 - Su iscrizione

La partecipazione è libera, ma i posti sono limitati.



Giulia Nucci

Dopo una laurea in Storia contemporanea, inizia a lavorare per Radio3 Rai nel 2005, occupandosi di esteri per Radio3Mondo. Nel 2007 lascia la Rai per la Regione Lazio, dove diventa ghostwriter dell’allora presidente. Resiste due anni senza la Radio per tornarci nel 2009. Nel 2013, ormai madre di tre figlie, si trasferisce a Berlino, dove scopre la sua passione per gli audio documentari, ne realizza alcuni (Onde sul muro/ Wolfsburg la città della fabbrica) e partecipa come giurata a due edizioni del Prix Europa. Nel 2015 torna in Italia e entra a far parte della squadra di Tre Soldi, il programma di audio documentari di Radio3, con cui ha realizzato ‘Labanof’ il primo podcast originale di Radio3, una riflessione sul concetto di identità, partendo dal lavoro svolto nel Laboratorio di Antropologia e di odontologia forense di Milano, per restituire un nome a chi morendo l’ha perso.

