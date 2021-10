Fare la zucca di Halloween, laboratorio per bambini

Prezzo non disponibile

La zucca di Halloween. Laboratorio per bambini di intaglio e decorazione della zucca di Halloween. Un gioco costruttivo e creativo organizzato dalla Giardineria Drago di Schio per bambini dai 6 anni.

30 e 31 ottobre 2021

Sabato 30 ottobre. La mattina alle ore 10:30 oppure il pomeriggio alle ore 16:00

Domenica 31 ottobre, alle ore 10:30

Costo: 15€ (zucca inclusa).

Per ogni informazione sui corsi e la prenotazione ci si può rivolgere in Giardineria durante gli orari di apertura, telefonare al numero 0445 673 250, inviare una email a info@giardineriadrago.com

Giardineria Drago Strada Maranese Schio - Centro per il giardinaggio

Esposizione di 6 ettari in parte adibiti a vivaio, con una vasta scelta di piante da esterno, e in parte coperti da serre dedicate alla produzione di piante da orto e stagionali e alla vendita di tutto ciò che significa vivere verde.

I corsi sono a numero limitato.

I partecipanti dovranno osservare tutte le misure di prevenzione.

