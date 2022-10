"La Voix humaine" (La Voce umana) di Jean Cocteau, regia di Giancarlo Marinelli, per i Classici all'Olimpico

È uno spettacolo molto atteso, il settimo del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, “Domani nella battaglia pensa a me”, direzione artistica di Giancarlo Marinelli, una nuovissima produzione di cui il direttore artistico firma anche la regia, in prima assoluta, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre alle 21.00. Lo spettacolo sarà rappresentato in lingua originale, in francese, con i sopratitoli in italiano.

“La Voix humaine” che sarà presentato all’Olimpico, è una sorta di opera in prosa sul famosissimo monologo dell’abbandono, tutto al telefono, di una donna che parla per l’ultima volta con il suo amore perduto. Protagonisti la disperazione assoluta, e tutto il dipanarsi delle sue sfumature con lei, un personaggio senza nome, nella sua camera da letto, ed un cane che assume via via le sembianze di un lupo; lei che parla, soffre, scava le trame del suo dolore quasi guardandosi allo specchio, in una messa in scena che parte da quella solitudine per moltiplicarla all’infinito e per giungere ad una ricchezza estetica di elementi teatrali, in una fusione di discipline e modalità espressive che mira ad un risultato unico e irripetibile.

“Siamo di fronte a un lavoro in cui contemporaneità e classicità si saldano con grande naturalezza. La contemporaneità sta nelle pause, nei silenzi, nella sequenzialità frammentata e sospesa che caratterizza l'intera scrittura drammaturgica dell’opera; mentre la classicità sta in alcuni elementi peculiari, come le continue interferenze che attraversano la linea telefonica, assimilabili a una sorta di coro estemporaneo. E i passaggi più alti della drammaturgia classica sono quelli in cui gli uomini si rivolgono a qualcosa o a qualcuno che sentono ma non vedono: gli dei, il cielo, il soffio eterno che li sovrasta e determina” (Giancarlo Marinelli).

Il testo, nella sua versione originale, e la musica contemporanea che lo accompagna, scavalcano la quarta parete; in questa battaglia, il pubblico dovrà decidere a chi pensare; se a quella parte di sé che è stata abbandonata o a quella che ha abbandonato. Le multivisioni di Francesco Lopergolo contribuiranno a creare un immaginario indimenticabile della narrazione tragica amplificando il viaggio emotivo della protagonista, mentre i costumi con le applicazioni air-bag D-Air Lab, andranno a rafforzare il valore della contemporaneità orientata al futuro, con proposte totalmente innovative in cui moda e tecnologia all’avanguardia entrano a pieno titolo nel mondo dell’arte e del teatro con creazioni uniche. L’immagine di Sophie Duez è curata da Diego Dalla Palma con la collaborazione di Laura Milan. Gli altri crediti dello spettacolo: disegno luci a cura di Gianluca Cioccolini, assistente alla regia Giulia Pelliciari, maestri di artificio scenico Maria Toesca e Nicolò Diana, con la partecipazione di Camilla Diana.

In occasione di questo spettacolo, si concludono gli Incontri promossi dalla Biblioteca civica Bertoliana, per approfondire i temi del percorso drammaturgico affrontati dai Classici: l’ultimo appuntamento de La Bertoliana per i Classici all’Olimpico è in programma infatti sabato 15 ottobre alle 18.30 a Palazzo Cordellina, ospite Edoardo Ponti regista e co-sceneggiatore con Erri De Luca del cortometraggio “Voce Umana”, trasposizione in napoletano dell’opera di Cocteau; il breve film sarà proiettato durante l’Incontro condotto da Caterina Barone, critico teatrale e docente universitaria. Protagonista dell’opera cinematografica è la madre del regista, Sophia Loren, che per questa interpretazione ha ricevuto il premio speciale David di Donatello nel 2014.

La 75a edizione dei Classici al Teatro Olimpico è promossa dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, l’Accademia Olimpica e la Biblioteca Civica Bertoliana; è realizzata con il sostegno della Regione del Veneto, il main partner D-Air Lab, il partner LD72, gli sponsor Gruppo AGSM AIM SpA, Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo, i sostenitori Burgo Group e Trivellato Mercedes Benz; si avvale delle collaborazioni di Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare, del Teatro Quirino di Roma, di Enfi Teatro, del Teatro Ghione di Roma, di Savà Produzioni Creative e Tema Cultura.

Sedi degli spettacoli

Teatro Olimpico e Giardino del Teatro - Stradella del Teatro Olimpico, 8

Palazzo Thiene - Contrà S. Gaetano Thiene, 11