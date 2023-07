Escursioni a Roana: la vita segreta delle api

Escursione e visita in fattoria didattica. Vi siete mai chiesti cosa faccia un’ape durante la sua vita? Avete mai visto la struttura di un alveare? Questa è l’occasione giusta!

Dopo una breve escursione si raggiunge la fattoria didattica dove l’apicoltore spiegherà tutto ciò che c'è da sapere sulle api. Si avrà l'opportunità di scoprire come lavorano, comunicano e si prendono cura del loro alveare, comprendendo, così, l’importanza fondamentale di questi insetti impollinatori per l'ambiente.

Sarà un’esperienza indimenticabile adatta a grandi e piccini.



Da portare con sé: scarponcini da montagna, vestiario a strati, acqua, una merenda, cappellino, crema solare.

NO PASSEGGINI



Ritrovo ore 15:00 presso la sede del Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni" (Viale della Vittoria, 1 Asiago).

Spostamento con mezzo proprio.



Età consigliata + 6 anni



Costo: 8 € intero, ridotto 5 €

MINIMO 5 E MASSIMO 25 PARTECIPANTI AD ESCURSIONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Prenotazioni presso il Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” o presso lo IAT o al seguente Google form: https://forms.gle/Tu9UQ67W3Wc1h8YS6



Contatti Museo

mail: booking@museonaturalisticoasiago.it

tel: 0424600256

sede: Viale della Vittoria, 1 Asiago



Contatti IAT

mail: info@asiago.to



sede: Piazza Carli, 1 Asiago