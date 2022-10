Nel 1316 la famiglia Fracanzan acquistò in Orgiano terreni e fabbricati, nucleo originale dell’attuale complesso.

Nei secoli successivi i Fracanzan parteciparono alla vita politica della zona e contribuirono alle bonifiche dei terreni circostanti secondo i grandi progetti della Repubblica Veneta.

La villa fu sede di un importante salotto letterario e a lungo vi soggiornò Elisabetta Turra Caminer (Venezia 1751 – Orgiano 1796), prima donna giornalista del tempo, nota per le sue idee illuministiche.

Il paese di Orgiano, inserito in una centuriazione romana, poi zona di insediamento longobardo, fu coinvolto in tutte le vicende storiche degli ultimi secoli.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/la-villa-veneta-ai-tempi-del-barocco-villa-fracanzan-piovene/