La via dei Presepi a Treschè Conca

Indirizzo non disponibile

Il percorso dei presepi di Treschè Conca dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024, nel quale vengono allestiti dei presepi dagli abitanti delle contrade, nei giardini, sulle finestre o in altri luoghi vicino le abitazioni. Un bellissimo percorso, in tutte le vie vengono allestiti dei presepi e ognuno è contrassegnato da un numero segnato in un apposita cartina.

Le mappe sono disponibili presso la sede della Pro loco, nei locali del paese e nel ufficio IAT di Roana.