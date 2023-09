La via dei Berici: tre giorni di eventi per gli amanti della bici

Manca poco alla nuova edizione de “La via dei Berici – Ride in Vicenza”, l’evento dedicato agli amanti delle biciclette, in scena a Vicenza dal 29 settembre al 1° ottobre 2023. L’appuntamento ritorna in un format innovativo, con l’obiettivo di unire sport, solidarietà, mobilità sostenibile e conoscenza del territorio.

E per raccontare come la bike experience possa promuovere la cultura, il paesaggio e l’enogastronomia di un luogo.

Non potrà mancare la corsa alla beneficenza, grazie alla collaborazione stretta con Fondazione San Bortolo Onlus a cui andranno i proventi delle iscrizioni alle gare.

A capo dell’organizzazione, un team d’eccezione che lavora a stretto contatto da più di un anno, composto da Angelo Furlan, Andrea Cazzola, Federico Casalini, Moreno Mora e Filippo Pozzato.

Programma

Venerdì 29 settembre 2023, sarà la celebre Danza sui pedali, in cui 20 personaggi pedaleranno su bici stazionaria, al seguito di Angelo Furlan; la diretta online potrà essere seguita da tutti gli appassionati che potranno replicare gli esercizi.

Uno show che combina ciclismo, danza e solidarietà: l’intero incasso delle donazioni che verranno raccolte verrà devoluto in beneficenza. Dalle 21.45 il tutto si trasformerà in un energico Dj set di apertura dell’evento.

Sabato 30 settembre: in mattinata si svolgerà La via dei Berici Gravel. Un’avventura non competitiva alla scoperta dei Colli Berici, a cui sarà possibile partecipare con qualsiasi tipo di bici. Tre percorsi, corto (62 km), medio (90 km) e lungo (140 km), con partenza alla francese o partenza emozionale alle 8.30. I ristori tipici saranno il punto forte.

Il pomeriggio proseguirà con La via dei Berici Short Track dedicata ai giovanissimi, escursioni e la possibilità di degustare prodotti tipici a km zero o fare attività in famiglia con i laboratori di Coldiretti.

All’ora dell’aperitivo prenderà vita un dj set al LuckyBrews garden e dopo cena alla bike lounge ci saranno le premiazioni del contest Berici Climbs seguite da cabaret dal vivo di Jani alla scoperta delle tradizioni e della cultura vicentina.

Domenica 1° Ottobre: si inizia con la gara principe dell’evento: La via dei Berici, un percorso MTB di 55km, disegnato dai campioni Nicholas Pettina e Domenico Valerio, vicentini doc e profondi conoscitori del territorio.

Una particolare nota di merito va a tutti i volontari, anima pulsante della manifestazione, che per l’occasione hanno dimostrato forte attaccamento al territorio mettendo in sicurezza e ripulendo 50 km di sentieri nei Colli Berici.

Nel corso della giornata ci saranno test bike e premiazioni delle gare, escursioni e attività per bambini e famiglie. Alle 18 presso la Bike Lounge, la una festa finale con la partecipazione dei Velvet, cover band degli U2, il cui frontman ha cantato con Bono.

Particolare attenzione sarà rivolta all’enogastronomia del territorio, con il coinvolgimento dei locali berici ed eccezionali pietanze offerte ai ristori. Di grande impatto al village di Viale Mazzini la presenza di Coldiretti con attività e prodotti tipici del territorio.

LA GARA

In occasione della manifestazione ciclistica La Via dei Berici di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre sono previste alcune modifiche alla circolazione.

Per quanto riguarda il raduno cicloturistico gravel di sabato 30 settembre, tra le 7 e le 9 è prevista la partenza da viale Mazzini di circa 350 atleti “alla francese”, cioè in modo autonomo, senza necessità di chiusure stradali.

La manifestazione di domenica 1 ottobre sarà invece una gara di mountain bike che prevede che gli atleti si dispongano in viale Mazzini, tra via Btg.Framarin e la rotatoria con via Bonollo, in senso contrario alla marcia, nelle due corsie della carreggiata sul lato delle mura, tra le 8 e le 8.30 del mattino, per poi dirigersi in modo ordinato e controllato al chilometro 0 della gara, previsto in via Casarsa, nella zona della Colonia Bedin Aldigheri. È pertanto necessaria la chiusura tra le 7.30 e le 8.30 del tratto di viale Mazzini interessato dal raduno degli atleti e la chiusura “a vista” della durata di pochi minuti delle strade che intersecano il passaggio compatto del gruppo che percorrerà viale Mazzini, viale Milano, passerà davanti alla stazione ferroviaria per proseguire su viale Venezia, girare in via Fusinato, fino ad imboccare via Casarsa.