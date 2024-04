La compagnia spagnola La Veronal con "Pasionaria" al Teatro Comunale di Vicenza

Venerdì 5 aprile alle 20.45, in Sala Maggiore al Teatro Comunale di Vicenza, sarà la volta dell’acclamata compagnia di danza contemporanea La Veronal con uno dei titoli cult della loro produzione, “Pasionaria”, presentato a Danza in Rete Festival in prima regionale. La compagnia, fondata dall’artista spagnolo Marcos Morau nel 2005, arriva a Vicenza per la prima volta.

In “Pasionaria” Marcos Morau, coreografo visionario ed eclettico, compie un viaggio nella psiche umana e nel suo subconscio, per parlarci del vuoto e della vera mancanza di passione nella nostra società alienata: il presente in cui viviamo ci fa immaginare un futuro in cui abbiamo semplicemente smesso di sentire. “Pasionaria” diventa così il pianeta di questo futuro senza sentimento, il risultato di tutti gli sforzi fatti dall’uomo fino ad oggi: un mondo abitato da esseri simili a noi, progettati per imitarci alla perfezione. Qui la vita è diventata un’esperienza artificiale e gli abitanti di questo pianeta hanno perso la facoltà di provare emozioni e passioni. In scena otto danzatori si muovono e parlano quasi come noi, anche se non sembrano del tutto umani. Ci mostrano gli effetti di questa perdita, prefigurando un mondo succube di una tecnologia che distrugge l’umanità, provocando un distacco (dalle sofferenze come dalle passioni) che porta inevitabilmente alla disumanizzazione e rende gli uomini delle marionette.

Il lavoro allude esplicitamente alla duplice etimologia della parola passione, con la sofferenza da un lato e la capacità di suscitare emozioni e sentimenti dall’altro, mettendo in discussione il concetto di sviluppo e progresso e i valori che dominano la nostra società, rivelando l’individualismo e la viltà che erodono la compassione e l’integrità morale.

Lo spettacolo inizia con la “Passione secondo Giovanni” di Bach e finisce con la “Passione secondo Matteo”: tutto quello che succede tra questi due universi si tinge di una carica retro-futuristica che si adatta al senso di perdita e all’assenza di speranza che questa creazione presenta.

